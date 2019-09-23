В Екатеринбурге полыхал цех Уральского дизель-моторного завода

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад загорелась кровля двухэтажного цеха Уральского дизель-моторного завода. Пожар распространился на площади 500 квадратных метров.На месте работали пожарно-спасательные подразделения в составе 17 единиц техники и 60 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Потушить пожар спасатели смогли за час.В результате возгорания никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.