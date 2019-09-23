В Екатеринбурге по пути на работу пропал журналист Александр Поздеев

09:09 | 24.09.2019

Фото: Facebook

В Екатеринбурге разыскивают журналиста Александра Поздеева. Накануне, 23 сентября, мужчина должен был приехать на работу в 15:00, однако этого не сделал. Сейчас его местонахождение неизвестно.



С семьей в последний раз он выходил на связь 23 сентября в 13:30. Теперь его телефоны отключены.



Приметы: на вид 35–40 лет, рост около 170 см, русые короткие волосы, телосложение плотное. Его машина – серебристый Renault Logan. Она могла находиться в районе улицы Большакова, центра города или ЦПКиО им. Маяковского.



Если вам известно местонахождение журналиста – сообщите об этом его жене Анне по любому из номеров: 8 (999) 562–47–61 и 8 (902) 876–74–53.



Следственный отдел по Октябрьскому району СКР по Свердловской области начал доследственную проверку по сообщению о безвестном исчезновении журналиста Александра Поздеева.



«Следственные органы областного СКР обращаются с просьбой к гражданам сообщить любую имеющуюся информацию об обстоятельствах исчезновения журналиста и (или) о его возможном местонахождении в следственный отдел по Октябрьскому району города (по адресу: Екатеринбург, ул. Большакова, 11 "а", или по телефону: 8(343)261-42-27»,- говорится в сообщении СУ СКР по Свердловской области.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»