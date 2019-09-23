Новости дня
09:09 | 24.09.2019
Фото: Facebook
В Екатеринбурге по пути на работу пропал журналист Александр Поздеев
С семьей в последний раз он выходил на связь 23 сентября в 13:30. Теперь его телефоны отключены.
Приметы: на вид 35–40 лет, рост около 170 см, русые короткие волосы, телосложение плотное. Его машина – серебристый Renault Logan. Она могла находиться в районе улицы Большакова, центра города или ЦПКиО им. Маяковского.
Если вам известно местонахождение журналиста – сообщите об этом его жене Анне по любому из номеров: 8 (999) 562–47–61 и 8 (902) 876–74–53.
Следственный отдел по Октябрьскому району СКР по Свердловской области начал доследственную проверку по сообщению о безвестном исчезновении журналиста Александра Поздеева.
«Следственные органы областного СКР обращаются с просьбой к гражданам сообщить любую имеющуюся информацию об обстоятельствах исчезновения журналиста и (или) о его возможном местонахождении в следственный отдел по Октябрьскому району города (по адресу: Екатеринбург, ул. Большакова, 11 "а", или по телефону: 8(343)261-42-27»,- говорится в сообщении СУ СКР по Свердловской области.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
09:52 | 24.09.2019
В Екатеринбурге полыхал цех Уральского дизель-моторного завода
09:09 | 24.09.2019
В Екатеринбурге по пути на работу пропал журналист Александр Поздеев
00:25 | 24.09.2019
В Алапаевске мэрия отказалась от планов по выселению филиала УрФУ после вмешательства губернатора и депутата
21:48 | 23.09.2019
Свердловская ДПС и байк-клуб «Ночные волки» провели акцию безопасности для воспитанников детского дома
20:29 | 23.09.2019
Работников СвЖД защитят от гриппа и простуды
20:00 | 23.09.2019
В Екатеринбурге появилась рабочая группа по экологическим вопросам
19:32 | 23.09.2019
В Березовском осудили крановщика, по вине которого погибли два человека
19:00 | 23.09.2019
Росавиация обеспокоена тем, что около Кольцово часто летают стрижи
18:29 | 23.09.2019
Высокинский заявил, что в следующем году тротуары в центре Екатеринбурга будут гранитными
17:58 | 23.09.2019
С 1 октября пермские фонтаны уйдут на зимовку
17:57 | 23.09.2019
На уральском заводе рабочий остался без ноги
17:34 | 23.09.2019
В Полевском полыхала ГАЗель
17:23 | 23.09.2019
Мэр Кургана подписал постановление о пуске тепла в жилые дома
17:19 | 23.09.2019
К зиме готовы: в Екатеринбурге презентовали новую снегоуборочную технику
16:50 | 23.09.2019
В массовом ДТП в центре Екатеринбурга пострадали несовершеннолетние
16:49 | 23.09.2019
В «Теплом забеге» в ноябре примут участие около двух тысяч человек
16:39 | 23.09.2019
В Туринске стартовал конкурс по выборам главы городского округа
16:23 | 23.09.2019
Павел Дацюк отправился с уральским «Автомобилистом» на выездную серию
16:01 | 23.09.2019
В Екатеринбурге умер щенок хаски, которого хозяин выбросил на улицу
15:41 | 23.09.2019
В Кургане произошел пожар на трансформаторе городской ТЭЦ
15:35 | 23.09.2019
В Екатеринбурге появится новая мусороперегрузочная станция
15:28 | 23.09.2019
Благотворительный фонд «Дети России» организует юбилейный концерт
15:05 | 23.09.2019
Самая длинная в Свердловской области велодорожка появилась в Берёзовском
14:57 | 23.09.2019
Парламент Кургана возглавил депутат от «Единой России»
14:49 | 23.09.2019
Пермяков приглашают на гандбол
14:32 | 23.09.2019
Благодаря поддержке краевых властей котельная Горнозаводского округа работает без сбоев
14:30 | 23.09.2019
Занятия воркаутом для челябинцев стали ещё доступнее
14:27 | 23.09.2019
В Верхней Пышме задержали два лесовоза с древесиной
14:23 | 23.09.2019
В октябре следующего года в Перми пройдет IV Международный фестиваль Мартина МакДонаха
13:56 | 23.09.2019
В Екатеринбурге мужчины напали на таксиста-пенсионера