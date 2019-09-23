В Алапаевске мэрия отказалась от планов по выселению филиала УрФУ после вмешательства губернатора и депутата

00:25 | 24.09.2019

Власти Алапаевска отказались от планов по выселению филиала УрФУ им. Б.Н. Ельцина из здания принадлежащего муниципалитету после вмешательства депутата Государственной думы РФ Дмитрия Ионина и общественного резонанса.



Филиалу университета по бессрочному договору безвозмездного пользования от 1 сентября 2009 года администрацией города Алапаевск было передано здание площадью 1837 кв.м. расположенного на ул. Ленина,10. В филиале обучалось 186 человек.



В конце июля появилась информация о том, что мэрия намерена изъять издания из пользования университета, что вызвало соответствующую реакцию у студентов и жителей города, которые обратились за помощью к Дмитрию Ионину. Депутат, в свою очередь, написал запрос в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.



«Общественный резонанс, и вмешательство областных властей позволили сохранить помещение для 186 учащихся. Сегодня итоговый ответ по ситуации поступил на мой депутатский запрос от губернатора Евгения Куйвашева», – сообщил депутат.



Также, по его словам, сдвинулась с мёртвой точки ситуация с местной котельной, расположенной на территории металлургического завода, борьба за контроль над которой привела к срыву сроков подачи отопления для всего центра города.



«После разбирательств на совещании у замгубернатора Сергея Бидонько, работа скандальной разграбленной летом котельной, была восстановлена. Теперь буду обращаться в Генеральную прокуратуру с вопросом о привлечении виновных к ответственности», – добавил Дмитрий Ионин.

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