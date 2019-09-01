Свердловская ДПС и байк-клуб «Ночные волки» провели акцию безопасности для воспитанников детского дома

Свердловские сотрудники ДПС совместно с мотоклубом «Ночные волки» провели уроки дорожной безопасности в детском доме №1 в поселке Лосиный. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.Как рассказал Горелых, в акции приняли участие более 50 байкеров. Гости организовали для воспитанников детского дома выставку современных мотоциклов и специализированной техники ГИБДД. Также там сделали стрелковую зону, где дети учились стрелять из лука.На мероприятии инспектор ДПС рассказали ребятам о правилах безопасности, продемонстрировали голосовое устройство на патрульном автомобиле, маячки, средства защиты для мотоциклистов. Также сотрудники напомнили правила перехода проезжей части и подарили всем световозвращатели.«Мотоциклисты поделились мнением об опасности управления двухколесной техникой при отсутствии прав. Разъяснили, почему необходимо садиться за руль именно с 16 лет, напомнив про то, что безопасность на дорогах зависит от каждого из нас. Для большей убедительности, что к детям прибыли настоящие асы, им продемонстрировали акробатические трюки на мотоцикле и как сгорает покрышка от переизбытка давления на нее. Любой желающий мог посидеть за рулем и примерить амуницию байкеров», – поделился полковник Горелых.Как сообщили представители Управления ГИБДД по Свердловской области, это не первая и не последняя акция с участием байк-клуба «Ночные волки».