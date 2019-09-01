Росавиация обеспокоена тем, что около Кольцово часто летают стрижи

19:00 | 23.09.2019

В Екатеринбурге рядом с аэропортом Кольцово в последнее время летают стаи черных стрижей. Росавиация обеспокоена данным «опасным фактором».



Заместитель главы ведомства Александр Суханов рассказал, что в целях снижения рисков специалисты выявили и произвели учет мест гнездования стрижей в пределах аэродрома. Сейчас в Кольцово и на всей приаэродромной территории проходит эколого-орнитологическое обследование, которое планируют завершить только в октябре. По результатам обследования будут разрабатываться дополнительные меры по борьбе с птицами.



Напомним, что не так давно, а именно 15 августа, из-за столкновения со стаей птиц Airbus А321 «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в кукурузном поле. Серьезно в той аварии никто не пострадал, благодаря слаженным профессиональным действиям экипажа.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»