Благотворительный фонд «Дети России» организует юбилейный концерт

15:28 | 23.09.2019

27 сентября в 17:00 в ККТ «Космос» (г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2) состоится юбилейный концерт «20 лет исполняем мечты», в ходе которого представители фонда «Дети России», в том числе, президент фонда – генеральный директор УГМК Андрей Козицын, расскажут о самых ярких моментах 20-летней истории.



Во время концерта подопечные фонда со всей страны расскажут о своих самых важных победах в жизни. Так, Ульяна Мельнова, вокалистка из г. Гай (Оренбургская область) учится эстрадному пению в Москве. Дорогу к большой сцене ей помогло обрести выступление на конкурсе «Берлинская жемчужина» в Германии. Оно стало возможным благодаря фонду.



Звезда уральских шахмат, двукратный чемпион Европы среди юниоров Тимур Фахрутдинов расскажут о своих успехах, фортепианную партию исполнит Александра Ковальчук из г. Барнаула (Саша страдает «буллезным эпидермолизом», с 2014 года фонд помогает ей проходить жизненно важное лечение в Германии).



Проводниками зрителей по миру счастливого детства будут ведущая популярных телешоу, актриса, певица Тутта Ларсен и ее дочь и соведущая передачи «Завтрак на ура!» Марфа Колоскова. О мечтах, которые осуществились благодаря фонду, расскажут известные артисты, врачи, предприниматели.



Если историю фонда переложить на цифры, то это более 245 000 000 рублей, собранных в рамках проекта помощи тяжелобольным детям «Ты ему нужен», более 55 000 участников Всероссийского открытого фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные грани», ремонт в ДГКБ №9 г. Екатеринбурга на сумму более 120 миллионов. На открытие детских игровых комнат в больницах России 6,8 млн. руб.



Программа праздничных мероприятий 27 сентября в ККТ «Космос»:



15.00 – 16.00 – церемония награждения лауреатов XX Всероссийского фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные грани»; с 15.00 – открытие выставки лучших художественных работ конкурсантов;



16.30 – 16.45 – сбор гостей и зрителей праздничного концерта.

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