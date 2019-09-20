В Екатеринбурге «разули» иномарку, припаркованную в охраняемом дворе

19:54 | 22.09.2019

Фото: группа "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте"

В уральской столице во дворе охраняемого жилого комплекса «Бажовский» сняли украли колеса с иномарки Range Rover.



«Территория вся в камерах и охране. Как так, непонятно», - подписал очевидец Владимир фотографию, опубликованную в паблике «Инцидент Екатеринбург» ВКонтакте. Стоит отметить, что у жилого комплекса круглосуточно работают несколько постов охраны.



Автомобиль остался стоять на кирпичах без колес. Подробности инцидента устанавливаются.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»