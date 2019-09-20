Первый снег в Екатеринбурге выпадет уже на следующей неделе

19:08 | 22.09.2019

Фото: svgimet.ru

В Екатеринбурге уже на следующей неделе выпадет первый снег. Также синоптики обещают заморозки до -4 градусов в окрестностях уральской столицы.



Ночью 23-25 сентября температура воздуха в городе будет падать до нуля. Днем свердловчан ожидает температура 4-7 градусов с дождем и мокрым снегом.



В администрации города отметили, что в этом году сентябрь теплый: средняя температура воздуха - 11,6 градусов, это на один градус выше нормы. Самым теплым днём стало 15 сентября, тогда в Екатеринбурге температура прогрелась до 23,9 градусов. Самая низкая температура воздуха составила 4,3 градуса - 21 сентября.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»