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19:08 | 22.09.2019

Фото: svgimet.ru

Первый снег в Екатеринбурге выпадет уже на следующей неделе

В Екатеринбурге уже на следующей неделе выпадет первый снег. Также синоптики обещают заморозки до -4 градусов в окрестностях уральской столицы.

Ночью 23-25 сентября температура воздуха в городе будет падать до нуля. Днем свердловчан ожидает температура 4-7 градусов с дождем и мокрым снегом.

В администрации города отметили, что в этом году сентябрь теплый: средняя температура воздуха - 11,6 градусов, это на один градус выше нормы. Самым теплым днём стало 15 сентября, тогда в Екатеринбурге температура прогрелась до 23,9 градусов. Самая низкая температура воздуха составила 4,3 градуса - 21 сентября.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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