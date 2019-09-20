В парке 50-летия Комсомола екатеринбургские студенты-волонтеры собрали 400 килограммов мусора

18:59 | 22.09.2019

Фото: волонтёрский центр УГГУ

В Екатеринбурге в рамках акции «Сделаем-2019!» во Всемирный день чистоты в парке 50-летия Комсомола студенты-добровольцы собрали 400 килограммов мусора. Более 65 килограммов вторсырья волонтеры сдали на переработку.



Помимо сбора мусора студенты также выполнили экологический квест, провели креативную игру и буккросинг для школьных команд. Они обсудили экопривычки и внедрение раздельного сбора отходов.



Добавим, в акции приняли участие 70 школьников и студентов. Акция «Сделаем-2019!» проходит также в 70 регионах России и 150 странах мира.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»