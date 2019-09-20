Новости дня
18:59 | 22.09.2019
Фото: волонтёрский центр УГГУ
В парке 50-летия Комсомола екатеринбургские студенты-волонтеры собрали 400 килограммов мусора
Помимо сбора мусора студенты также выполнили экологический квест, провели креативную игру и буккросинг для школьных команд. Они обсудили экопривычки и внедрение раздельного сбора отходов.
Добавим, в акции приняли участие 70 школьников и студентов. Акция «Сделаем-2019!» проходит также в 70 регионах России и 150 странах мира.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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