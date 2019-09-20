В минздраве рассказали о состоянии детей из Екатеринбурга, пострадавших во время гастрономического шоу в Турции

16:16 | 22.09.2019

Фото: Е1

В управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга рассказали о состоянии детей, облитых горячим маслом в Турции.



Напомним, инцидент произошел в поселке Кестель. Согласно информации, рассказанной отцом пострадавших детей в возрасте 3,5 года и 10 лет, происшествие случилось во время ужина. Там повар отеля демонстрировал профессиональные трюки и облил детей горячим маслом. В результате дети с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы.



Отец мальчиков говорил, что один из его детей получил ожоги 27% тела, а другой - 16%. Однако медики сообщили, что площадь ожогов меньше 10%.



По словам пресс-секретаря управления здравоохранения Татьяны Ауст, сейчас жизни детей ничего не угрожает. Они проходят лечение и оба находятся в стабильном состоянии.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»