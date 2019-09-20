В Екатеринбурге состоялся крестный ход в честь начала учебного года

15:14 | 22.09.2019

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня, 22 сентября, в уральской столице прошел крестный ход, посвященный началу учебного года. В шествии приняли участие около 1,3 тысячи человек.



В мероприятии принимали участие ученики воскресных и общеобразовательных школ, их родители и педагоги, кадеты и представители молодежных приходских организаций патриотической направленности. Вместе они прошли 8 км по маршруту летнего царского крестного хода. Во время мероприятия ученики вместе с педагогами молились об успешной учебе.



Стоит отметить, изначально ожидалось, что в крестном ходе примут участие 1500 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»