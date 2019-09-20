Новости дня
14:27 | 22.09.2019
Фото: Скриншот видео E1.RU
В Екатеринбурге гибель нетрезвого пешехода, которому проехали по голове, попала на видео
Пешеход был нетрезв и незадолго до своей смерти он, сильно шатаясь, вышел на дорогу и перекрыл проезд для автомобилей. Некоторое время он стоял перед капотом автомобиля Renault Logan, а водитель автомобиля сигналил ему. Затем пьяный мужчина повалился на проезжую часть, а водитель Renault поняв, что другого выхода нет, сдал немного назад и объехав его с правой стороны, уехал. Следовавший за Logan Hyundai Solaris, а судя по расцветке машины, она принадлежит каршеринговой компании, не стал объезжать пьяного и, проехал прямо по лежащему человеку. Через некоторое время пострадавший скончался.
Как уточнил один из очевидцев произошедшего: «Ему проехали по голове колесами с левой стороны».
Всё произошедшее было снято на камеру мобильного телефона случайными свидетелями. Стоит отметить, что никто, ни водители, ни прохожие даже не попытались увести неадекватного человека с дороги.
Видео: E1.RU
В ГИБДД Екатеринбурга факт гибели пешехода подтвердили, уточнив, что водитель, проехавший прямо по лежащему человеку, с мета происшествия скрылся. В настоящее время ведется его розыск.
Если вы располагаете какой-либо информацией о произошедшем или о человеке, находившемся за рулём автомобиля, сообщите в полицию по телефону «02».
© «Вечерние ведомости»
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