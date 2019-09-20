В Свердловской области на трассе погиб мотоциклист

В Свердловской области вчера вечером на трассе Кушва - Нижняя Тура произошло ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла, об этом рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Авария произошла на 48 км автодороги. 28-летний водитель мотоцикла Иж Юпитер-5 не справился с управлением и выехал на встречкку, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-213100. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.Стоит отметить, что у водителя мотоцикла не было прав, а в момент ДТП он был без шлема.Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.