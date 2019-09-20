Ещё одно ДТП: в Сысерти ГИБДД проверяет обстоятельства ДТП с пострадавшим ребенком

12:06 | 22.09.2019

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Сысерти ГИБДД проверяет обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок 2018 года рождения. Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла вчера днём.



По предварительной версии, авария случилась из-за того что водитель «Lada Granta» выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля. Машина столкнулась с иномаркой «Ford Mondeo».



Пострадавшая девочка находилась на заднем сидении без детского удерживающего устройства. Она получила ушибы и ссадины.



Добавим, что по словам водителя «Lada», он допустил столкновение из-за того что ему стало плохо и он потерял контроль за управлением машиной.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»