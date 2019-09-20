Новости дня
11:01 | 22.09.2019
Фото: Е1
Ночью в Екатеринбурге произошло два ДТП с участием каршеринговых автомобилей
Как передает Е1, в первом случае водитель на Hyundai Solaris влетел в столб недалеко от дома №15 на проспекте Космонавтов. Он направлялся в сторону железнодорожного вокзала, и, согласно некоторым данным, был нетрезв. Автомобиль увезли на эвакуаторе, а водителя забрала полиция.
Второе ДТП случилось возле кинотеатра «Заря» на Баумана, 2. Водитель сбил пешехода и скрылся. Пострадавший скончался по пути в больницу.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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