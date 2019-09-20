Экипажу Airbus A-321, севшего в кукурузном поле, вручили ключи от квартир в Екатеринбурге

10:34 | 22.09.2019

Фото: Алексей Гаврелюк/ТАСС

Губернатор Свердловской вручил членам экипажа Airbus A-321 авиакомании «Уральские авиалинии», совершившим посадку в кукурузном поле, ключи от квартир в Екатеринбурге, об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.



Подарок от губернатора был вручен на чемпионате мира по боксу в торжественной обстановке. Ключи от однокомнатных квартир в Краснолесье получили командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий и бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина. Отмечается, что в квартирах уже есть мебель и необходимая бытовая техника.



Также губернатор поблагодарил пилотов и бортпроводников за героизм и мастерство.



«Хочу выразить благодарность от всего экипажа губернатору за такой подарок и большое к нам внимание», - сказал Дамир Юсупов.

Напомним, самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в кукурузном поле из-за попадания птиц в двигатели 15 августа. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа, все из них остались живы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»