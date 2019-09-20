Ночью в Екатеринбурге горел автосервис

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В Екатеринбурге ночью произошел пожар в здании автосервиса на улице Советской, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.Сообщение о пожаре поступило в 00:17. Тушением пламени, охватившем 150 квадратных метров, занимались 23 пожарных с 7 единицами техники. Открытое горение спасателям удалось ликвидировать в 01:11. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершилась в 02:10.