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16:57 | 21.09.2019

На Режевском тракте иномарка с пьяным водителем врезалась в дерево

Утром 21 сентября на 25-ом километре Режевского тракта праворульная японская иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что 27-летний житель поселка Лосиный с явными признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Тойота Марк-2», совершил ДТП. Не справившись с управлением, он допустил съезд с проезжей части в лесной массив и последующий наезд на дерево, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На Режевском тракте иномарка с пьяным водителем врезалась в дерево


В результате ДТП пострадал как сам виновник аварии, так и 24-летний пассажир Тойоты.

Водитель пояснил, что ездил по делам в Березовский ночью, и примерно около 7 часов утра он вместе с другом возвращался домой в Лосиный. Из объяснения водителя установлено, что машину он на учет не ставил, и страховой полис не оформлял из-за отсутствия денег. Ремнями безопасности вместе с пассажиром они пристегнуться забыли.

На Режевском тракте иномарка с пьяным водителем врезалась в дерево


Очевидцы аварии вызвали сотрудников ГИБДД и скорую помощь.В результате происшествия водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, переломом носа, а пассажир - переломом правой руки, оба были доставлены в травматологическое отделение ЦГБ г. Березовского.

На Режевском тракте иномарка с пьяным водителем врезалась в дерево


Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Водительский стаж нарушителя составляет 9 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД РФ в 2019 году привлекался 5 раз, в основном за превышение скоростного режима.

Госавтоинспекция Свердловской области призывает граждан сообщать о фактах нахождения за рулём нетрезвых водителей по телефону дежурной части (343)269-77-00.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

© «Вечерние ведомости»

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