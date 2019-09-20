В Екатеринбурге в районе Южного автовокзала произошло массовое ДТП с пострадавшими

Массовое дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло сегодня, 21 сентября в 11:00 в Екатеринбурге около дома №47 по ул. Серова.Женщина-водитель автомашины «Лексус», (1963 года рождения, водительский стаж составляет 20 лет), двигаясь по ул. Серова со стороны ул. Авиационная в сторону ул. Щорса, не уступила дорогу и допустила столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем «БМВ», которого отбросило на стоящую автомашину «Ниссан Куб» и затем на «Лэнд Крузер-200». Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга.В результате ДТП пострадали водитель и ребенок, девочка 8 лет, которая находилась в Лексусе. С места ДТП бригадой скорой медицинской помощи они доставлены в ДГКБ № 9 и 36 ГКБ, с предварительным диагнозом: сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма. В момент ДТП девочка находилась на заднем пассажирском сидении, была пристегнута штатным ремнем безопасности.В горГИБДД отмечают, что с начала 2019 года на территории Екатеринбурга зарегистрировано уже 89 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 96 детей получили ранения различной степени тяжести, 37 ДТП с участием детей-пассажиров, 45 ранено.