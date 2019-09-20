В Екатеринбурге в воскресенье состоится крестный ход в честь начала учебного года

20:19 | 20.09.2019

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге в воскресенье 22 сентября состоится крестный ход, посвященный началу учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.



В шествии примут участие ученики воскресных и общеобразовательных школ, их родители и педагоги, кадеты и представители молодежных приходских организаций патриотической направленности.



Мероприятие начнется в 12:00 с соборной молитвы у храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах. Участникам предстоит пройти путь длиной 8 км по маршруту летнего Царского крестного хода до монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Ход завершится молитвой, после чего паломники смогут перекусить и совершить экскурсию по монастырю. Обратно участники смогут вернуться на автобусе.



Ожидается, что всего по маршруту пройдут около 1500 человек.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»