Следственный комитет проверит сообщение о травмировании детей из Екатеринбурга в турецком отеле

Следственный комитет по Свердловской области организовал доследственную проверку сообщения в СМИ о причинении ожогов детям из Екатеринбурга в турецком отеле. Напомним, инцидент произошел в поселкеСогласно информации, рассказанной отцом пострадавших детей в возрасте 3,5 года и 10 лет, происшествие случилось во время ужина. Там повар отеля демонстрировал профессиональные трюки и облил детей горячим маслом. В результате дети с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы.Сейчас следователи проводят комплекс необходимых мероприятий в соответствии с требованиями российского уголовно-процессуального законодательства и нормами международного права о порядке защиты прав российских граждан за рубежом, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и дать объективную правовую оценку.