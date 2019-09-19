В Екатеринбурге на выезде на Полевской тракт случилось жёсткое ДТП. Пострадали 4 человека

Видео: E1.RU

Сегодня, 20 сентября, около 10:00 в Екатеринбурге на выезде на Полевской тракт произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев аварии, у поворота к индустриальному парку столкнулись два автомобиля.«Там уже три бригады скорой помощи. Из одной машины не могут достать пострадавшего, так как его зажало. Сейчас его вырезают спасатели», — рассказали очевидцы аварии порталу E1.RU.В районе ДТП скапливается длинная пробка в обоих направлениях.Как сообщили в ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным водитель «Лады» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем Opel. В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняя все обстоятельства произошедшего.В результате столкновения пострадали четыре человека, два водителя и два пассажира. Пострадавшие доставлены в больницу