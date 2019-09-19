Закусочную на трассе тюменской трассе закрыли за антисанитарию

12:24 | 20.09.2019

Фото: пресс-служба регионального УФССП

Судебные приставы Белоярского районного отдела по решению суда на 30 суток приостановили работу кафе «Дубрава» за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Объект общепита расположен на 32 километре автодороги Екатеринбург-Тюмень.



В ходе проверки Роспотребнадзора по Свердловской области специалисты выявили в работе общепита ряд нарушений: в помещении полностью отсутствовала приточно-вытяжная вентиляция, вещи хранились прямо на рабочем месте в зоне приготовления пищи; продукты не имели маркировочных ярлыков изготовителя, отсутствовала информация о происхождении, сроках годности и условиях хранения продукции, на кухне были обнаружены просроченные готовые блюда, сотрудники закусочной не проходили обязательные медицинские осмотры.



На основании решения Белоярского районного суда, владельца кафе признали виновным в совершении административного правонарушения. Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия питания на срок 30 суток, сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.



В целях исполнения судебного решения судебные приставы-исполнители незамедлительно выехали на место, произвели опечатывание входных дверей в кафе, а также вручили предпринимателю предупреждение об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы точки общественного питания.

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