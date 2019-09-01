На Каменск-Уральском металлургическом заводе горел цех

20:39 | 19.09.2019

Фото: biz.censor.net.ua

На Каменск-Уральском металлургическом заводе произошел пожар в одном из рабочих цехов. Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, из помещения эвакуировали 25 человек.



Пожар произошел из-за возгорания промасленной пыли. Пламя охватило 100 квадратных метров. С огнём боролись 14 пожарных и 5 единиц техники в течение 40 минут.



В пожаре никто не пострадал.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»