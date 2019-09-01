В Свердловской области вынесли приговор мужчине, совершившему кражу и убийство

19:49 | 19.09.2019

Фото: krasproc.ru

В Каменске-Уральском вынесли приговор свердловчанину, признанному виновным в убийстве и краже. Как рассказали в СУ СКР, год назад мужчина ограбил частный дом и зарезал знакомого.



В начале сентября 2018 года уралец украл из частного дома музыкальный центр, несколько электродрелей, электропилу, перфоратор и другие вещи. А позже, 26 сентября, мужчина будучи пьяным поссорился со своим знакомым и причинил ему ножевое ранение груди. От травмы пострадавший скончался.



Свердловчанина признали виновным в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Ему назначили 8,5 лет колонии строгого режима.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»