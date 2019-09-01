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19:49 | 19.09.2019
Фото: krasproc.ru
В Свердловской области вынесли приговор мужчине, совершившему кражу и убийство
В начале сентября 2018 года уралец украл из частного дома музыкальный центр, несколько электродрелей, электропилу, перфоратор и другие вещи. А позже, 26 сентября, мужчина будучи пьяным поссорился со своим знакомым и причинил ему ножевое ранение груди. От травмы пострадавший скончался.
Свердловчанина признали виновным в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Ему назначили 8,5 лет колонии строгого режима.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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