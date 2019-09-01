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18:44 | 19.09.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге обсудили итоги прошлого учебного года и обозначили новые задачи


В уральской столице на площадке бизнес центра SUMMIT состоялось расширенное совещание руководителей и специалистов муниципальной системы молодежной политики Екатеринбурга. Как рассказали в пресс-службе екатеринбургской мэрии, встреча была посвящена подведению итогов прошлого учебного года, обсуждению планов и постановке задач на будущее.

Тема совещания звучала как «Система 20 – 30: от коммуникации к партнерству». В совещании под руководством председателя Комитета по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга Юлии Касимовой приняли участие депутаты Екатеринбургской городской Думы Сергей Воронин, Тимофей Жуков и Владимир Смирнов, директор Департамента молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Олег Гущин, представители Администрации города Екатеринбурга, заместители глав Администраций районов по социальным вопросам, специалисты по работе с молодежью высших и средних специальных учебных заведений уральской столицы и общественных молодежных организаций.

На мероприятии наградили работников организаций систем молодежной политики и представителей средств массовой информации. Кроме того, в рамках встречи были обсуждены вопросы такие как вовлечение молодежи в социальную политику, интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и другие.

Итогом совещания стали подписания Соглашений о сотрудничестве Комитета по молодежной политики Администрации города Екатеринбурга и трёх ведущих общественных молодежных организаций города: «СОО Российского Союза Молодежи», СРОО «Российского движения школьников» и Местного отделения ВВПД «Юнармия». Также участники составили карту идей и проектов по развитию основных направлений молодежной политики.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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