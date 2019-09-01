В Свердловской области теплом обеспечены 88 из 94 муниципалитетов

16:41 | 19.09.2019

Подачу тепла на Среднем Урале по состоянию на 19 сентября начали в 88 из 94 муниципалитетов. Отопление появилось в 29,1% жилфонда и в 58,9% объектов социальной сферы, сообщает Департамент информполитики губернатора Свердловской области.



В целом по области отапливается 664 школы, 924 детских сада, 669 больниц.



Как напомнили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ, по правилам предоставления коммунальных услуг, отопительный сезон должен быть начат не позднее дня, следующего за окончанием пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха держится на отметке ниже 8 градусов. К сегодняшнему дню на Среднем Урале указанные параметры еще не достигнуты.



Не приступили к теплоснабжению жилых домов в Камышлове (соцсфера 20 процентов), Таборинском районе (соцсфера 86 процентов), Кировградском, Кушвинском, Невьянском городских округах, в Верхней Пышме (соцсфера 19 процентов), Красноуральске (соцсфера – 7 процентов), Каменском районе.



В Екатеринбурге пуск тепла начался по графику, и к сегодняшнему дню в столице Урала тепло получают около пяти процентов жителей и 14,3 процента объектов соцкультбыта.

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