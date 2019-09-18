В Свердловской области в рамках «Дня чтения» пройдет пять тысяч мероприятий

20:03 | 18.09.2019

Фото: culture.ru

Свердловчане в рамках областной акции «День чтения» смогут посетить около пяти тысяч мероприятий. Площадками для проведения станут библиотеки, учреждения культуры, образовательные организации, книжные магазины, театры, центры соцобслуживания населения, а также Екатеринбургский зоопарк, об этом рассказали в региональном департаменте информполитики. Акция состоится 27 сентября.



В «День чтения» уральцы смогут встретиться с известными писателями, общественными деятелями, а также принять участие в конкурсах и мастер-классах. Кроме того, в правительстве Свердловской области пройдет традиционная всероссийская акция «Подари ребенку книгу».



Полностью с программой «Дня чтения» можно ознакомиться на официальном сайте департамента информполитики.



Напомним, акция «День чтения» впервые состоялась в Свердловской области в 2015 году. С тех пор в регионе она стала ежегодной. В прошлом году в мероприятиях акции приняли участие 163 921 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»