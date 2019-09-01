Новости дня
19:31 | 18.09.2019
Фото: пресс-центр чемпионата мира по боксу
Семеро российских боксеров вышли в четвертьфинал чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге
Следует отметить, что 1/8 финала чемпионата началась с поражения российского боксера Василия Егорова. Он не смог победить француза Биллалу Беннама.
Далее на ринг вышел Илья Попов, который сумел одолеть австралийца Гарри Гарсайда. В ¼ бойцу предстоит сразиться с кубинцем Энди Крусом Гомесом. В другом поединке российский боксер Муслим Гаджимагомедов победил Давида Ньику из Новой Зеландии. В четверть финале на ринге он встретится с англичанином Чивоном Кларком. Третьим боксером, принесшим победу сборной стал Альберт Батыргазиев, который победил аргентинца Мирко Куэлло и теперь сразится с кубинцем Ласаро Альваресом.
Капитан российской сборной Андрей Замковой одержал победу над канадцем Вьяттом Сэнфордом. В ¼ финала за победу он будет бороться с кубинцем Роньелем Иглесиасом. Пятую победу в копилку сборной России принес Георгий Кушиташвили, одолев белоруса Михаила Даугалявца. В четвертьфинале он будет боксировать против Хулио ла Круса из Кубы. Далее на ринг вышел Максим Бабанин. Он победил Гургена Ованнисяна из Армении и в следующем поединке встретится с Фрейзером Эдвардом Кларком из Британии. Седьмым среди российских спортсменов победил боксер Глеб Бакши. Он одолел ирландца Михаэля Невина и в ¼ финала встретится с кубинцем Арленом Лопесом.
Напомним, чемпионат мира по боксу проводится в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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