Семеро российских боксеров вышли в четвертьфинал чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

19:31 | 18.09.2019

Фото: пресс-центр чемпионата мира по боксу

Семь российских спортсменов вышли в ¼ финала чемпионата мира по боксу среди мужчин в Екатеринбурге, об этом рассказали в городской администрации.



Следует отметить, что 1/8 финала чемпионата началась с поражения российского боксера Василия Егорова. Он не смог победить француза Биллалу Беннама.



Далее на ринг вышел Илья Попов, который сумел одолеть австралийца Гарри Гарсайда. В ¼ бойцу предстоит сразиться с кубинцем Энди Крусом Гомесом. В другом поединке российский боксер Муслим Гаджимагомедов победил Давида Ньику из Новой Зеландии. В четверть финале на ринге он встретится с англичанином Чивоном Кларком. Третьим боксером, принесшим победу сборной стал Альберт Батыргазиев, который победил аргентинца Мирко Куэлло и теперь сразится с кубинцем Ласаро Альваресом.



Капитан российской сборной Андрей Замковой одержал победу над канадцем Вьяттом Сэнфордом. В ¼ финала за победу он будет бороться с кубинцем Роньелем Иглесиасом. Пятую победу в копилку сборной России принес Георгий Кушиташвили, одолев белоруса Михаила Даугалявца. В четвертьфинале он будет боксировать против Хулио ла Круса из Кубы. Далее на ринг вышел Максим Бабанин. Он победил Гургена Ованнисяна из Армении и в следующем поединке встретится с Фрейзером Эдвардом Кларком из Британии. Седьмым среди российских спортсменов победил боксер Глеб Бакши. Он одолел ирландца Михаэля Невина и в ¼ финала встретится с кубинцем Арленом Лопесом.



Напомним, чемпионат мира по боксу проводится в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»