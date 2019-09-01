862 тысячи вакцин планируется поставить в рамках прививочной кампании против гриппа в Екатеринбурге

18:40 | 18.09.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В столице Урала стартовала прививочная кампания против гриппа. Как рассказали в Управлении здравоохранения городской администрации, в этом сезоне планируется охватить прививками 57% населения (862 тысячи человек).



Бесплатную прививку в рамках кампании смогу поставить дети 6 месяцев до 17 лет, сотрудники медучреждений и образовательных учреждений, учреждений транспорта, коммунальной сферы, лица старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, призывники и другие группы риска.



Прививочную кампанию планируется завершить до 16 ноября, к началу подъема заболеваемости.



Добавим, что в прошлом сезоне было привито 53% населения, то есть 795 тысяч горожан.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»