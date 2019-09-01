В Нижнем Тагиле трое бывших полицейских признаны виновными в превышении должностных полномочий

18:25 | 18.09.2019

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор бывшим оперуполномоченным уголовного розыска отдела полиции №21. Они признаны виновными по п.п.«а»,«б» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия и специальных средств»).



Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4,5 до 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, всем троим подсудимым назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года;



Следствием и судом установлено, что в начале октября 2018 года Анатолий Леонов, Денис Бородачев, Антон Лобанов, являясь сотрудниками полиции, стремясь уменьшить число нераскрытых преступлений на подведомственной территории, путём физического насилия принуждали 34-летнего жителя Нижнего Тагила к признанию о совершении какого-либо преступления.



К не согласившемуся с данным «предложением» гражданину подсудимые применили физическое насилие в виде ударов руками и ногами, надевания на голову полимерных пакетов, сковывания наручниками, а также заставляли его отжиматься и приседать и, кроме того, против воли потерпевшего, длительное время незаконно удерживали его в отделе полиции.



Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, в ходе расследования уголовного дела следователем СКР проделан значительный объём работы, направленной на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.



«Должностные лица, о которых идёт речь, ещё в декабре 2018 года были уволены с позором из системы МВД и больше никогда в нее вернуться не смогут, чтобы продолжить службу. А трое их непосредственных руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за некачественную работу с личным составом по профилактике нарушений законности», — сообщил пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

© «Вечерние ведомости»