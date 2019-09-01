В Екатеринбурге загорелся цех завода «ВИЗ-сталь»

18:10 | 18.09.2019

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В уральской столице пожарные ликвидируют крупный пожар площадью 3200 квадратных метров на заводе «ВИЗ-сталь». Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, цехе холодной прокатки произошло возгорание гидравлического масла.



Огонь тушат более 20 единиц пожарно-спасательной техники и более 60 человек личного состава. Пламя пытаются погасить с помощью воздушно-механической пены. Согласно информации МЧС, ситуация осложняется высокой температурой и сильным задымлением.



Рабочих из загоревшегося цеха эвакуировали, информации о пострадавших нет.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»