В Алапаевске после вмешательства прокуратуры сиротам предоставлены квартиры в новостройке

14:47 | 18.09.2019

В ходе надзорных мероприятий были установлены факты длительного непредоставления жилых помещений гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Так, до совершеннолетия 26-летняя сирота проживала в Алапаевском детском доме. Впоследствии заявительница продолжительное время проживала в арендованном жилом помещении. Девушка обращалась в органы государственной власти и органы местного самоуправления, однако на просьбу о предоставлении жилого помещения получала отказ, после чего обратилась в городскую прокуратуру.



В целях защиты жилищных прав прокуратура в интересах девушки в суд направила исковое заявление с требованием о возложении на Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области обязанности по предоставлению ей жилого помещения. По результатам рассмотрения исковое заявление судом удовлетворено в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратура Свердловской области.



Принятыми Алапаевской городской прокуратурой мерами реализовано конституционное право на жилище 51 гражданином из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



На текущей неделе в торжественной обстановке 60 детям-сиротам, из них 51 сироте по искам прокуратуры, были вручены ключи от благоустроенных квартир в новостройке по ул. Николая Островского в г. Алапаевске.

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