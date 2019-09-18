В Свердловской области благоустроят воинские захоронения

14:31 | 18.09.2019

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Свердловским муниципалитетам выделено 90 миллионов рублей на благоустройство, восстановление и ремонт воинских захоронений. Мероприятия будут проводиться в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» и посвящены празднованию 75-летия Победы.



В областном минфине заявили, что в городах и районах уже готовы приступить к реставрации. Планируется, что в Нижнем Тагиле и Березовском будет проведено комплексное благоустройство одноименных Парков Победы, в Шале — ремонт мемориальных комплексов, в Камышлове — ремонт Аллеи Славы, а в Пышминском городском округе — восстановление воинских захоронений.



Напомним, что подготовка к празднованию юбилея Победы началась ещё в прошлом году.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»