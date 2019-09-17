Депутат Госдумы от Свердловской области назначен аудитором Счетной палаты РФ

14:13 | 18.09.2019

Фото: http://duma.gov.ru

Комитет Государственной думы РФ по контролю и регламенту одобрил назначение на должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации депутата Госдумы Данила Шилкова, избранного от Свердловской области.



«Пожелаю коллеге успехов на новой ответственной должности и не забывать родную Свердловскую область!», – прокомментировал назначение депутат ГД Андрей Альшевских.



Кроме Данила Шилкова, на должность аудитора назначены Валерий Богомолов, Андрей Перчян, Сергей Шторгин.



Ожидается, что 19 сентября на заседании Госдумы решение будет утверждено.



Мандат Данила Шилкова, вероятнее всего, достанется другому уральцу Константину Субботину.

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