В Екатеринбурге задержали двух насильников

14:03 | 18.09.2019

Фото: МК-Урал

В Екатеринбурге задержали двоих мужчин, которые подозреваются в изнасиловании девушки во дворе дома на улице Фурманова. Об этом сообщает МК-Урал.



В СУ СКР по Свердловской области рассказали, одному из подозреваемых 30 лет, а другому — 36. Отмечается, что ранее они неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Оба подозреваемых признались в совершении преступления.



Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что одного из насильников задержали сотрудники отдела полиции № 14 по подозрению в грабеже. Затем в его телефоне обнаружилось фото приятеля, походившего на мужчину, объявленного в розыск. Об этом сыщики сообщили в ОП № 5.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»