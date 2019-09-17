Деформация опор: в Свердловской области закрыли мост через реку Тагил в посёлке Махнёво

09:39 | 18.09.2019

Фото: Андрей Альшевских

В Свердловской области из-за деформации опор закрыли автомобильный мост через реку Тагил, разделяющий посёлок Махнёво на две части.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, жизнеобеспечение населения не нарушено. Теперь проезд транспорта осуществляется через другой мост, который находится в трёх километрах от посёлка.



Сегодня, 18 сентября, в администрации Махнёвского муниципального образования на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудят вопрос о восстановлении моста.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»