Новости дня
09:39 | 18.09.2019
Фото: Андрей Альшевских
Деформация опор: в Свердловской области закрыли мост через реку Тагил в посёлке Махнёво
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, жизнеобеспечение населения не нарушено. Теперь проезд транспорта осуществляется через другой мост, который находится в трёх километрах от посёлка.
Сегодня, 18 сентября, в администрации Махнёвского муниципального образования на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудят вопрос о восстановлении моста.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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09:20 | 18.09.2019
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17:32 | 17.09.2019
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16:51 | 17.09.2019
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15:56 | 17.09.2019
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15:04 | 17.09.2019
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14:50 | 17.09.2019
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