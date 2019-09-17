В Екатеринбурге расстреляли балкон в квартире, где живут пенсионеры

09:20 | 18.09.2019

Фото: Е1.RU

В Екатеринбурге в Академическом неизвестные расстреляли балкон в многоэтажном доме. Квартира, где произошёл инцидент, сдаётся паре пенсионеров.



Хозяин квартиры сообщает, что случилось это в субботу утром. По его мнению, из пневматического ружья стрелял или кто-то из распивающих спиртные напитки во дворе, или кто-то из жителей соседнего дома, испытывая ружьё на дальнобойность.



В момент инцидента жители дома выглянули в окно и увидели, как от здания отъезжает такси. Хозяин квартиры попытался найти видео с камер наблюдения, однако попытки остались тщетны, и он отправился в полицию.



Сейчас службой участковых уполномоченных отдела полиции № 8 проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»