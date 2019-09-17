В Екатеринбурге пропал молодой человек

09:05 | 18.09.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге пропал 22-летний Никита Сыропятов. 14 сентября молодой человек ушёл из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Все вещи и документы Никиты остались у брата.



Приметы: рост 172 см, нормальное телосложение, зелёные глаза, русые короткие волосы. В день исчезновения был одет в белую толстовку, чёрные брюки, зелёные кеды и белую кепку. Особые приметы: борода, татуировки на предплечьях.



Если вы видели пропавшего молодого человека или знаете, где он может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Катерине по номеру телефона 89961825203.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»