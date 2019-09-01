Повторяем прошлый сезон? «Автомобилист» в Екатеринбурге одержал седьмую победу подряд

21:47 | 17.09.2019

Фото: Илья Родионов / «Вечерние ведомости»

В Екатеринбурге на родной арене КРК «Уралец» хоккейный клуб «Автомобилист» принял омскую команду «Авангард». Встреча завершилась в овертайме победой уральцев. Счёт вновь 3:2.



Авторами шайб в составе «Автомобилиста» стали Мэйсек, Сектон и Холланд (решающий гол). Среди гостей отметились Кошелев и Войнов.



Эта победа для уральского клуба стала седьмой подряд. Что ещё интереснее – это четвёртый матч, где команда выигрывает со счётом 3:2 (так же команда обыграла «Северсталь» по овертайму, «Витязь» в основное время и «Металлург» по буллитам). Кроме того, «Автомобилист» уже успел обыграть питерский СКА со счётом 5:2, «Салават Юлаев» – 0:2 и «Нефтехимик» – 3:5.



Напомним, следующий матч уральская команда проведёт в Екатеринбурге послезавтра, 19 сентября, с «Куньлунем РС».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»