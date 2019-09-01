Екатеринбургскую «Спецавтобазу» оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства

19:33 | 17.09.2019

Фото: kc5.ru

ЕМУП «Специализированная автобаза» проверила прокуратура. Из-за нарушения требований Федерального закона «О противодействии коррупции» организации и её сотруднику пришлось заплатить штраф.



Сотрудники прокуратуры установили, что на работу на должность специалиста по расчетам предприятием была принята девушка, ранее замещавшая должность старшего государственного налогового инспектора Межрайонной ИФНС России № 25. «Спецавтобаза» при этом не сообщила бывшему работодателю о принятии сотрудницы на работу. Из-за этого прокуратура возбудила дела об административном правонарушении в отношении предприятия и специалиста по кадрам по статье 19.29 КоАП РФ (привлечение работодателем к трудовой деятельности на условиях трудового договора бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции»).



В результате «Спецавтобазу» оштрафовали на 50 тысяч рублей, а специалиста на 20 тысяч рублей. В настоящее время штрафы оплачены.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»