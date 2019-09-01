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19:33 | 17.09.2019
Фото: kc5.ru
Екатеринбургскую «Спецавтобазу» оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства
Сотрудники прокуратуры установили, что на работу на должность специалиста по расчетам предприятием была принята девушка, ранее замещавшая должность старшего государственного налогового инспектора Межрайонной ИФНС России № 25. «Спецавтобаза» при этом не сообщила бывшему работодателю о принятии сотрудницы на работу. Из-за этого прокуратура возбудила дела об административном правонарушении в отношении предприятия и специалиста по кадрам по статье 19.29 КоАП РФ (привлечение работодателем к трудовой деятельности на условиях трудового договора бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции»).
В результате «Спецавтобазу» оштрафовали на 50 тысяч рублей, а специалиста на 20 тысяч рублей. В настоящее время штрафы оплачены.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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