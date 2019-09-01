В Екатеринбурге прокуратура запустила «горячую линию» по вопросу нарушения законодательства в ходе отопительного сезона

18:55 | 17.09.2019

Фото: nn-patriot.ru

Екатеринбургская прокуратура организовала «горячую линию» по вопросу нарушения законодательства в сфере ЖКХ в ходе отопительного сезона 2019-2020. О нарушениях температурного режима просят сообщать по номеру 229-59-24.



При обращении гражданам необходимо указывать свой адрес, телефон, управляющую организацию, обслуживающую жилой дом и объяснять суть проблемы. В случае выявления нарушений закона прокуратура будет незамедлительно принимать меры.



Напомни, полностью подключить отопление, согласно документу, подписанному главой Екатеринбурга, планируется до 1 октября.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»