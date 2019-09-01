На ремонт свердловских больниц выделили почти полмиллиарда

18:34 | 17.09.2019

Фото: remontik.org

Более 460 миллионов рублей (а точнее 460,5) выделено на ремонт больниц в Свердловской области, об этом рассказали в департаменте информполитики региона. Средства пойдут на капремонты, а также разработку проектно-сметной документации в 109 подразделениях 83 больниц в разных районах области.



«Большое значение имеет не только качество оказания медицинской помощи, но и условия, в которых человек эту помощь получает. Если в больничной палате свежие стены, современная мебель, хорошая сантехника, то обстановка не гнетёт и процесс выздоровления идёт быстрее», – утверждает министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.



В департаменте также рассказали, что в некоторых больницах работы уже привели к значительным результатам. Например, в Артёмовской центральной районной больнице сейчас завершается подготовка к организации первичного сосудистого отделения. Также в здании уже занимаются оборудованием кабинета компьютерной томографии, на что выделено 4,5 млн рублей, а также более 6 млн рублей на прочие работы. Кроме того, ремонт провели в Режевской центральной районной больнице. Там на работы потратили 11 млн рублей.



Добавим, до конца 2019 года власти Свердловской области планируют привести в порядок несколько десятков объектов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»