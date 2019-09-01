Более 500 аварий произошло в Екатеринбурге с начала года из-за нарушений ПДД

18:23 | 17.09.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Серьёзный рост количества дорожно-транспортных происшествий вызванных нарушением правил дорожного движения водителями, в том числе и со смертельным исходом, произошел в Екатеринбурге с начала этого года. Так число аварий в уральской столице увеличилось на 20%, а число погибших в ДТП и вовсе выросло на 60%. Об этом рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.



Только с начала года в уральской столице из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств произошло более 500 дорожно-транспортных происшествий.



По данным отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, главной причиной происшествий на дорогах города стало несоблюдение очерёдности проезда перекрёстков. Именно из-за этого произошло 182 ДТП, в которых 9 человек погибли, ещё 242 человека были травмированы.



На втором месте, среди причин ДТП, стал проезд перекрёстка водителями на запрещающий сигнал светофора. 50 ДТП, в которых 5 человек погибли и 83 получили ранения, произошли из-за этого нарушения ПДД.



В числе наиболее распространённых нарушений ПДД, ставших причинами ДТП, также значатся:



• выезд на полосу встречного движения – 41 ДТП. В них 3 человека погибли и 74 человека ранены;



• нарушение правил проезда пешеходных переходов – 35 ДТП, 37 человек ранены;



• управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – 35 ДТП, 4 человека погибли и 46 травмированы.



В Госавтоинспекции еще раз напомнили о том, что безопасность дорожного движения, прежде всего, зависит от культуры водителей и соблюдения ими правил.

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