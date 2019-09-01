В Екатеринбурге открыли сквозной проезд в обе стороны через кольцо на Серафимы Дерябиной

17:47 | 17.09.2019

Фото: Владимир Задумин

Сегодня в Екатеринбурге через кольцо на Серафимы Дерябиной открыли сквозной проезд в обе стороны. Теперь, возможно, в Академическом будет меньше пробок. Об этом сообщили в Центре организации движения.



Ранее, около недели назад, там открыли движение, но только из Академического. Сегодня движение появилось и в сторону района.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»