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17:01 | 17.09.2019

Нового начальника свердловского главка попросили разобраться с беспределом в Алапаевске

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин намерен встретиться с новым начальником ГУ МВД России по Свердловской области Александром Мешковым, чтобы рассказать ему о беспределе, который происходит в Алапаевске. Поводом послужила ужасающая история, которая произошла в городе.

«В конце апреля ко мне обратились жители дома Калинина, 7 с жалобой на их соседа - Дмитрия К., который более 20 лет терроризирует весь дом, в частности, угрожая взорвать газ. Также он регулярно истязал родную мать, угрожал ей убийством, и люди попросили обратить внимание органов полиции и администрации города. Мною был направлен депутатский запрос в прокуратуру области, оттуда расписали в полицию (КУСП №4283 от 27.05.2019г.) и горадминистрацию по подведомственности. Отдел "Алапаевский" в возбуждении дела по ст. 117 УК РФ ("Истязание") отказал. Итог этой истории наступил 1 сентября, когда, вследствие очередных побоев от Дмитрия К., скончалась его 57-летняя мать. Сам Дмитрий К., кстати, до сих пор даже не заключен под стражу. Продолжает пить и буянить, угрожая соседям», – сообщил на своей странице в Facebook Дмитрий Ионин.

По мнению Дмитрия Ионина, новому руководству свердловской полиции стоит обратить внимание на эту ужасную ситуацию.
«Со своей стороны готов лично встретиться с руководством главка, чтобы подробнее разъяснить ситуацию. Обращаюсь к новому начальнику областного главка генерал-майору Александру Мешкову с просьбой провести проверку работы (или, скорее, нежелания работы) сотрудников ММО МВД России "Алапаевский" и городской администрации», – рассказал депутат Госдумы.

© «Вечерние ведомости»

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