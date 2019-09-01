Высококачественные препараты теперь доступны для свердловских пациентов с онкопатологией

16:51 | 17.09.2019

В рамках национального проекта «Здравоохранение» всё больше пациентов онкодиспансера лечатся высокоэффективными таргетными препаратами. Так, в Свердловской области терапию получают около 500 человек – это в 2,5 раза больше, чем в 2018 году.



Таргетные лекарственные препараты блокируют рост опухоли, не затрагивая при этом здоровые клетки. Перед их назначением пациенты проходят молекулярное исследование, поскольку оно помогает выявить генетические мутации, вызывающие рак.



«Наличие определенных "поломок" в генах может спровоцировать злокачественные патологии: рак молочных желез, яичников, прямой и ободочной кишки, рак легкого, меланому. Если лабораторные исследования подтверждают, что опухоль вызвана мутацией, назначаем не химиотерапевтические, а таргетные препараты, которые более безопасны, однако эффективны только при наличии генетических отклонений в организме»,- отмечает заведующий центром амбулаторной химиотерапии Владислав Петкау.



С начала 2019 года проведено более 600 исследований.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»