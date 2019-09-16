Сегодня в Екатеринбурге состоится встреча «Автомобилиста» с «Авангардом»

11:23 | 17.09.2019

Фото: ХК «Автомобилист»

Сегодня, 17 сентября, в Екатеринбурге на арене КРК «Уралец» состоится хоккейный матч «Автомобилист» – «Авангард». Начало в 19:00.



За всю историю команды провели 20 очных встреч, в 12-и из которых «Автомобилист» одержал победу. Уральская команда забила в ворота омских соперников 56 шайб, а «Авангард» в ворота «Автомобилиста» – лишь 44.



В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает первое место и имеет в запасе 12 очков. «Авангард» с восьмью очками расположился на второй строчке. В турнирной таблице Чемпионата КХЛ уральская команда уверенно занимает лидирующую позицию, а омский клуб находится на седьмом месте.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»