Стал известен график первого замминистра МВД в Екатеринбурге

10:45 | 17.09.2019

Фото: www.kommersant.ru

Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой, который сегодня, 17 сентября, представил нового начальника свердловского ГУ МВД, проведет закрытое совещание в региональном ГИБДД.



Как стало известно veved.ru, сначала Александр Горовой посетит Управление по вопросам миграции, после чего, в 14:00 проведет закрытое совещание в региональном ГИБДД – первый замминистра всегда уделяет особое внимание безопасности дорожного движения.

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