Свердловский генерал получил звание заслуженного следователя России

10:28 | 17.09.2019

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Начальник Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области, генерал-майор Владимир Миронов получил звание заслуженного сотрудника следственных органов, которое было учреждено в 2013 году указом Президента РФ Владимира Путина. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников в МВД.



Это звание присваивается, в частности, за личные заслуги в борьбе с преступностью и коррупцией. Для того, чтобы получить это звание, необходимо проработать в следственных органах не менее 20 лет и иметь ведомственные награды (поощрения) от федеральных или региональных властей.



Владимир Миронов родился 2 октября 1959 года. В 1980 году, пройдя срочную службу в пограничных войсках КГБ, поступил на следственно-криминалистический факультет Свердловского юридического института.



С 1984 года по 1995 год вступил в должность следователя следственной части в Следственном управлении УВД Свердловского облисполкома. В 1996 году назначен на должность начальника Управления по расследованию организованной преступной деятельности СУ УВД Свердловского облисполкома. Позднее - в октябре 1999 года - первым заместителем начальника Главного следственного управления ГУВД Свердловской области.



С апреля 2002 года В.Н. Миронов приступил к исполнению обязанностей начальника Главного следственного управления при ГУВД Свердловской области.



Награжден медалями «За доблесть в службе», «200 лет МВД», нагрудным знаком «Лучший следователь», Почетной грамотой МВД России, наградным оружием - пистолетом Макарова, неоднократно поощрялся Министром внутренних дел России.

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